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Гулевич: Проверка сил реагирования Союзного государства не несет угрозы ни странам-соседкам, ни государствам - членам ЕС

"Главным итогом мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению безопасности Союзного государства". Сегодня в Минобороны нашей страны расставили все точки над "і" по вопросу военных ученийпопросили не верить слухам и не нагнетать напряженность во избежание эскалации конфликтов в регионе. На встрече с иностранными атташеначальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Гулевич подчеркнул, что наша страна остается на позиции сохранения стабильности и выстраивания добрососедских отношений. По словам Виктора Гулевича, военно-политическая обстановка остается сложной, а обеспокоенность Беларуси не просто игнорируется, но усугубляется милитаристскими заявлениями со стороны представителей некоторых стран.

При разработке замысла проверки и непосредственно второго этапа использован один из ее вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающее обострение международных противоречий до уровня, способного привести к развязыванию агрессии против Союзного государства. В том числе был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развития кризисной ситуации в Республике Казахстан в начале текущего года.
Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси

Активная фаза проверки начнется 10 февраля

Проверка сил реагирования Союзного государства носит сугубо оборонительный характер и не несет угрозы ни странам-соседкам, ни государствам - членам ЕС, - заявили сегодня в Минобороны. Активная фаза - а это совместное учение "Союзная решимость - 2022" - начнется 10 февраля. Военные будут отрабатывать пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму на территории Беларуси.

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