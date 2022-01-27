3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гулевич: Проверка сил реагирования Союзного государства не несет угрозы ни странам-соседкам, ни государствам - членам ЕС
"Главным итогом мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению безопасности Союзного государства". Сегодня в Минобороны нашей страны расставили все точки над "і" по вопросу военных ученийпопросили не верить слухам и не нагнетать напряженность во избежание эскалации конфликтов в регионе. На встрече с иностранными атташеначальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Гулевич подчеркнул, что наша страна остается на позиции сохранения стабильности и выстраивания добрососедских отношений. По словам Виктора Гулевича, военно-политическая обстановка остается сложной, а обеспокоенность Беларуси не просто игнорируется, но усугубляется милитаристскими заявлениями со стороны представителей некоторых стран.
При разработке замысла проверки и непосредственно второго этапа использован один из ее вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающее обострение международных противоречий до уровня, способного привести к развязыванию агрессии против Союзного государства. В том числе был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развития кризисной ситуации в Республике Казахстан в начале текущего года.
Активная фаза проверки начнется 10 февраля
Проверка сил реагирования Союзного государства носит сугубо оборонительный характер и не несет угрозы ни странам-соседкам, ни государствам - членам ЕС, - заявили сегодня в Минобороны. Активная фаза - а это совместное учение "Союзная решимость - 2022" - начнется 10 февраля. Военные будут отрабатывать пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму на территории Беларуси.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов