Гулевич: Проверка сил реагирования Союзного государства не несет угрозы ни странам-соседкам, ни государствам - членам ЕС

При разработке замысла проверки и непосредственно второго этапа использован один из ее вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающее обострение международных противоречий до уровня, способного привести к развязыванию агрессии против Союзного государства. В том числе был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развития кризисной ситуации в Республике Казахстан в начале текущего года.

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси