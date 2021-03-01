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Гулянья накануне масленичной недели
Перетягивали канат, под танцы и пения водили хороводы - минские школьники кликали весну. В 56-й школе зиму провели праздничным концертом. Программа насыщенная: яркие постановки и костюмированные номера. На спортивных площадках ученики проверяли силу и ловкость. Наиболее активных участников награждали сладкими призами. Развлечения в последние дни зимы дети придумывали сами, но не без помощи педагогов.
Ученики вместе с родителями посоревновались в кулинарном мастерстве. В школе провели конкурс на самые вкусные и румяные блины. Акцент жюри не только на вкус, но и на презентацию. К приготовлению оладий подошли ответственно.
А во дворе школы развернули импровизированный ипподром. Все желающие смогли проехаться на телеге, запряженной лошадью.
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