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Гуманитарная дипломатия Минска: почему Беларусь остается востребованной на международной арене

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Беларусь на карте

На фоне глубокого кризиса европейской дипломатии Минск продолжает идти по гуманитарному пути. Очередная гуманитарная миссия прошла несколько дней назад, и Беларусь остается одной из немногих площадок - если не для прямого урегулирования конфликта, то как минимум для контактов и гуманитарных инициатив. Почему это удается именно нашей стране, когда у других не получается? Об этом рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов в "Актуальном интервью".

Искренность как основа международного доверия

Главный секрет успеха белорусской дипломатии, по мнению парламентария, - искренность. Беларусь не лукавит и не ведет закулисных игр. Белорусский лидер Александр Лукашенко открыто заявляет о позиции республики на международной арене: мир, экономическое развитие, сотрудничество с любым государством на равных паритетных основаниях.

Такой подход ценят руководители других стран. Доказательство тому - количество глав государств, посещающих Беларусь, и ответные визиты белорусского лидера с командами, подписывающими многомиллионные контракты. Именно честная позиция Президента формирует доверие к стране.

"Если есть сомнения хоть у какой-то страны в неискренности, о какой международной гуманитарной площадке, переговорной площадке можно вести речь? Нет. Только исключительно исходя из четкой позиции, честной, прозрачной, мы до сих пор являемся и честной переговорной площадкой", - подчеркнул Дмитрий Шевцов.

депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Гуманитарные миссии как фундамент для будущих переговоров

Успешный опыт гуманитарных миссий может стать основой для будущих политических переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В Беларуси видят, что риторика в отношении мигрантов в Европейском Союзе и беженцев из Украины кардинально поменялась. В некоторых странах она становится непонятной и жестокой.

Беларусь становится тем местом, где люди находят убежище. Поток украинских граждан в республику наблюдается с 2022 года - где-то он больше, где-то меньше, но он постоянен. Люди приезжают, чтобы остаться в Беларуси или воссоединиться с родственниками, проживающими в Беларуси или Российской Федерации. В этом помогают Белорусский Красный Крест и Международный Комитет Красного Креста.

Многие украинцы, побыв в европейских странах, в итоге приезжают в Беларусь. Путем сравнений они приходят к выводу, что наша страна - гарант безопасности. Здесь им помогают ассимилироваться, интегрироваться в экономику, стать полноправными гражданами: водить детей в школы, работать и приносить пользу себе и стране.

флаг Беларуси

"Украинцы видят отношение белорусов к ним. Конечно же, они об этом говорят своим близким - родственникам, знакомым, публикуют в социальных сетях. И, конечно же, больше украинцев приезжает потом к нам, потому что они нам доверяют. Мы гордимся этим", - отметил Дмитрий Шевцов.

Особенно показательными на этом фоне становятся чудовищные случаи избиений украинцев на территории Польши. А в европейских политических кругах все чаще звучат призывы отправлять украинских женщин из ЕС сначала в Украину, а потом и на фронт. Люди, спасающиеся от военного конфликта, видят для себя в этом прямые риски.

Почему Европейский Союз боится белорусской гуманитарной миссии?

Депутат считает, что есть два способа стать лучше. Первый - когда у тебя есть сильный сосед, ты с ним сотрудничаешь, развиваешься и становишься сильнее. Второй - пытаться создавать препятствия соседу, вбрасывать ложную информацию, создавать негативную повестку, чтобы на этом фоне казаться приличным. Первый путь - для государств, которые хотят добиваться, второй - для лентяев или паразитов.

Беларусь, несмотря на санкции, не обращает на них внимания. Экономика страны крепнет, рынки сбыта расширяются, количество зарубежных партнеров растет. И вопрос, который рано или поздно возникнет у международного сообщества: какому государству мы предъявляем санкции? Тому, которое экономически, гуманитарно состоятельно и готово урегулировать мирный конфликт?

"Мы же знаем сказку про голого короля. Рано или поздно толпа повернется и скажет: да короли-то наши голые. И вот этого Европейский Союз очень боится", - заявил Дмитрий Шевцов.

Именно поэтому ЕС старается создавать любую повестку, чтобы не допустить мирных переговоров на территории Беларуси. Однако доверие к стране сохраняется и крепнет - и как к надежному партнеру, и как к надежной площадке для мирных переговоров, и как к государству с гуманитарными законами и подходами к каждому, кто просит убежище.

Взгляд в будущее

Политики пока не замечают очевидного, но риторика меняется. Приходят новые взгляды, и даже те, кто думает иначе, завтра в кулуарах будут говорить иначе. В скором времени здравомыслящие политики наберутся смелости и смогут сделать реальные заявления о необходимости сотрудничества с Республикой Беларусь. И это рано или поздно прозвучит с высоких трибун.

Беларусь продолжает оставаться страной, где гуманитарные ценности ставятся во главу угла, а доверие к государству растет не только среди простых людей, но и в международном сообществе.

Разделы:

Общество

Теги:

гуманитарная помощьРоссия-УкраинаАктуальное интервьюобменДмитрий Шевцов
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