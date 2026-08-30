На фоне глубокого кризиса европейской дипломатии Минск продолжает идти по гуманитарному пути. Очередная гуманитарная миссия прошла несколько дней назад, и Беларусь остается одной из немногих площадок - если не для прямого урегулирования конфликта, то как минимум для контактов и гуманитарных инициатив. Почему это удается именно нашей стране, когда у других не получается? Об этом рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов в "Актуальном интервью".

Искренность как основа международного доверия

Главный секрет успеха белорусской дипломатии, по мнению парламентария, - искренность. Беларусь не лукавит и не ведет закулисных игр. Белорусский лидер Александр Лукашенко открыто заявляет о позиции республики на международной арене: мир, экономическое развитие, сотрудничество с любым государством на равных паритетных основаниях.

Такой подход ценят руководители других стран. Доказательство тому - количество глав государств, посещающих Беларусь, и ответные визиты белорусского лидера с командами, подписывающими многомиллионные контракты. Именно честная позиция Президента формирует доверие к стране.

"Если есть сомнения хоть у какой-то страны в неискренности, о какой международной гуманитарной площадке, переговорной площадке можно вести речь? Нет. Только исключительно исходя из четкой позиции, честной, прозрачной, мы до сих пор являемся и честной переговорной площадкой", - подчеркнул Дмитрий Шевцов.

Гуманитарные миссии как фундамент для будущих переговоров

Успешный опыт гуманитарных миссий может стать основой для будущих политических переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В Беларуси видят, что риторика в отношении мигрантов в Европейском Союзе и беженцев из Украины кардинально поменялась. В некоторых странах она становится непонятной и жестокой.

Беларусь становится тем местом, где люди находят убежище. Поток украинских граждан в республику наблюдается с 2022 года - где-то он больше, где-то меньше, но он постоянен. Люди приезжают, чтобы остаться в Беларуси или воссоединиться с родственниками, проживающими в Беларуси или Российской Федерации. В этом помогают Белорусский Красный Крест и Международный Комитет Красного Креста.

Многие украинцы, побыв в европейских странах, в итоге приезжают в Беларусь. Путем сравнений они приходят к выводу, что наша страна - гарант безопасности. Здесь им помогают ассимилироваться, интегрироваться в экономику, стать полноправными гражданами: водить детей в школы, работать и приносить пользу себе и стране.

"Украинцы видят отношение белорусов к ним. Конечно же, они об этом говорят своим близким - родственникам, знакомым, публикуют в социальных сетях. И, конечно же, больше украинцев приезжает потом к нам, потому что они нам доверяют. Мы гордимся этим", - отметил Дмитрий Шевцов.

Особенно показательными на этом фоне становятся чудовищные случаи избиений украинцев на территории Польши. А в европейских политических кругах все чаще звучат призывы отправлять украинских женщин из ЕС сначала в Украину, а потом и на фронт. Люди, спасающиеся от военного конфликта, видят для себя в этом прямые риски.

Почему Европейский Союз боится белорусской гуманитарной миссии?

Депутат считает, что есть два способа стать лучше. Первый - когда у тебя есть сильный сосед, ты с ним сотрудничаешь, развиваешься и становишься сильнее. Второй - пытаться создавать препятствия соседу, вбрасывать ложную информацию, создавать негативную повестку, чтобы на этом фоне казаться приличным. Первый путь - для государств, которые хотят добиваться, второй - для лентяев или паразитов.

Беларусь, несмотря на санкции, не обращает на них внимания. Экономика страны крепнет, рынки сбыта расширяются, количество зарубежных партнеров растет. И вопрос, который рано или поздно возникнет у международного сообщества: какому государству мы предъявляем санкции? Тому, которое экономически, гуманитарно состоятельно и готово урегулировать мирный конфликт?

"Мы же знаем сказку про голого короля. Рано или поздно толпа повернется и скажет: да короли-то наши голые. И вот этого Европейский Союз очень боится", - заявил Дмитрий Шевцов.

Именно поэтому ЕС старается создавать любую повестку, чтобы не допустить мирных переговоров на территории Беларуси. Однако доверие к стране сохраняется и крепнет - и как к надежному партнеру, и как к надежной площадке для мирных переговоров, и как к государству с гуманитарными законами и подходами к каждому, кто просит убежище.

Взгляд в будущее

Политики пока не замечают очевидного, но риторика меняется. Приходят новые взгляды, и даже те, кто думает иначе, завтра в кулуарах будут говорить иначе. В скором времени здравомыслящие политики наберутся смелости и смогут сделать реальные заявления о необходимости сотрудничества с Республикой Беларусь. И это рано или поздно прозвучит с высоких трибун.

Беларусь продолжает оставаться страной, где гуманитарные ценности ставятся во главу угла, а доверие к государству растет не только среди простых людей, но и в международном сообществе.