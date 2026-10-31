Гуманитарная миссия в Беларуси для жителей Алешек подходит к финалу

Очередная гуманитарная миссия подходит к завершению. Утром 31 октября в аэропорту Гомеля с искренним теплом и заботой встретили эвакуированных жителей Алешек. После изнурительной дороги людей ждал масштабный пункт помощи. Там можно было спокойно отдохнуть, согреться, получить горячее питание и необходимый медицинский уход.

Жители Алешек трепетно отзывались о белорусах и о Президенте страны.

Украинские автобусы уже прибыли на территорию Беларуси, в пункт пропуска "Новая Гута". Подъезжают кареты скорой помощи, стоят в ожидании белорусские волонтеры. Жители города Алешки из автобусов пока не выходят. Нужно, чтобы все было подготовлено, и потом эвакуированные пересядут в транспорт, который будут сопровождать уже украинские медики. В это время белорусские продолжают оказывать медицинскую помощь.

Украинские медики с каталками начинают транспортировку эвакуированных. Работают слаженно, а спасатели Беларуси переносят в грузовики домашних питомцев, которых хозяева забрали с собой. Некоторые жители Алешек рассказали, что очень переживали за своих четвероногих друзей.

Люди с теплом отзываются о Беларуси и благодарят за оказанную помощь.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Один дедушка приехал с высоким давлением. Я повела его к медикам, но у него заело молнию на куртке. Предложила снять куртку, а для этого нужно было снять и красивую норковую шапку, которая была у него на голове. А он говорит: "Только не отдавай никому мою шапку, она мне досталась от покойника. Соседа прямо во дворе убило, и его жена сказала: ты мужчина хороший, носи". И вот он в этой шапке приехал - для него она сейчас как особый оберег. И таких историй здесь очень много. Люди поначалу находились в состоянии шока и непонимания, что с ними происходит. А потом, когда уже отогрелись, наши волонтеры рассказывали, что многие просто закрывались в туалете и плакали".

Гуманитарная миссия в Алешках на территории Беларуси завершена, но для Украины она еще продолжается. Как отметил уполномоченный Верховной рады по правам человека, для эвакуированных она завершится, как только каждый из них доберется до пункта назначения.

Минск, Москва, Киев, Вашингтон работали вместе. И этот пример доказывает, что только сообща можно достичь результатов.