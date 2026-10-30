Гуманитарная операция в Алешках: стороны призывают к режиму тишины ради безопасности людей

Краткий пересказ от ИИ

Принципы гуманизма и защиты человеческих жизней - приоритеты Беларуси. Об этом говорит участие страны в глобальной гуманитарной операции, которая проходит в Алешках.



У Минска именно миротворческая миссия. Российская и украинская стороны сообщили о деталях эвакуации гражданского населения из города Херсонской области. Как заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, для выезда людей подготовлены автобусы и машины скорой помощи.

Особенно важно соблюдать тишину

От ответственности каждой стороны зависит безопасность мирных жителей и участников миссии. Такие призывы сегодня звучат от омбудсменов по правам человека России и Украины.

Они координируют на месте все мероприятия. Миссия сама по себе беспрецедентна - такого еще не было. В случае успеха этот опыт хорошо бы распространить и на другие населенные пункты, где сохраняется непростая обстановка - с таким с сообщением ранее выступил генсек ООН Гутерриш.

Миссия стала возможна при содействии первой леди США Мелании Трамп

Долго шли переговоры. Все прорабатывалось до мельчайших деталей. Известно, что представители Москвы и Киева по Алешкам встречались в Беларуси. Страна стала и точкой сбора делегаций для старта миссии накануне. Как ожидается, группа жителей Алешек, изъявившая желание уехать на территорию Украины и воссоединиться там с близкими, будет делать это через Гомель.

Беларусь - гарант безопасности миротворческого процесса в Алешках

"Я рад, что Беларусь предоставляет нейтральную промежуточную площадку и оказывает поддержку, которая помогает людям определиться со своим будущим. Это по-настоящему братская помощь. Иначе и быть не может, ведь мы один народ - русские, украинцы и белорусы. Беларусь своей позицией вызывает глубокое уважение на международной арене. Позиция вашего Президента достойна уважения", - поделился своими эмоциями житель Алешек Игорь Житченко.

"Я прекрасно знаю и люблю Беларусь. Интересный народ, хороший, красивый, добрый, отзывчивый", - высказался главврач Алешкинской центральной районной больницы, Герой России Владимир Харлан.

Патриарх Кирилл записал обращение, отметив, что весь город усеян минами и взрывными устройствами.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

"На протяжении долгого времени люди находились под постоянными обстрелами и сегодня остро нуждаются в самом необходимом. Российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей, организовать доставку продовольствия и медикаментов, проводят саперные работы по разминированию дорог и гуманитарных коридоров, подвергая себя огромному риску и опасности. Господь да сохранит их на этих путях. Священнослужители и сотрудники патриаршей гуманитарной миссии также оказывают помощь местным жителям".

Разминирование маршрутов завершено: один сапер погиб

Чтобы гуманитарная колонна смогла доехать до Алешек, дорогу обследовали и разминировали. Это опасная работа, требующая огромной выдержки и внимания, сопряженная с риском. И, как рассказала Яна Лантратова, один сапер при разминировании погиб. Поздно ночью до выезда гуманитарной миссии Яна Лантратова сообщила, что маршрут готов.

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека России:

"Организована большая колонна из 25 автобусов, рассчитанная минимум на 750 мест. Кроме того, подготовлены специальные автобусы для маломобильных и лежачих граждан - порядка 30 мест, а также 9 машин скорой помощи. С нами работают более 50 сотрудников, включая врачей и фельдшеров, готовых в случае необходимости оказать всю нужную помощь".

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека: "Тот пример, который мы показываем по проведению гуманитарной миссии в Алешках, автоматически можно будет применять и в будущем. По крайней мере, в настоящее время у нас есть с Яной Валерьевной полное понимание и договоренность, и мы будем делать все, чтобы это произошло".

С мая 2026 года в Алешки не доставлялась гуманитарная помощь: у людей не было еды, медикаментов, средств личной гигиены. Все пожелания местных при формировании гуманитарного груза учитывались. Еще раз все необходимое доставят тем, кто решит остаться в Алешках. У остальных будет выбор, куда направиться.