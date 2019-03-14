Гуманитарная миссия Беларуси в Сирии практически выполнена

Сейчас продолжается распределение продуктов питания, медикаментов, техники и школьных принадлежностей. Этот груз сформировали и отправили в порт Латакии в конце прошлого года. Это шесть контейнеров весом 50 тонн. В эти дни МЧС и дипмиссия выполнили важнейшую задачу.



Сегодня белорусская делегация прибудет в Минск. Наша страна с 2015 года ежегодно оказывает поддержку Сирии. Вместе с необходимыми товарами отправляется мебель, продукты питания и медикаменты.