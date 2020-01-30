Гуманитарная миссия в Китайскую Народную Республику завершается

В это время белорусская делегация находится на пути домой. Для отдыха пилотов была необходима остановка во Владивостоке. Днем груз встречали в аэропорту Пекина. Это 20 тонн белорусских медизделий. Помощь формировалась в соответствии с запросом китайской стороны. Это свыше 4 тонн антибиотиков, которые наиболее востребованы при лечении осложнений вирусной инфекции, более 10 тонн средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, одноразовая одежда). Груз сопровождали белорусские спасатели и первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев. С места события - Владимир Королев (по телефону).



Самолет с гуманитарной помощью из Беларуси прибыл в Китай



Сегодня стало известно, что запланирован еще один гуманитарный рейс для китайской стороны. Предполагаемая дата отправки - конец следующей недели.



