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Гуманитарная миссия в Китайскую Народную Республику завершается
В это время белорусская делегация находится на пути домой. Для отдыха пилотов была необходима остановка во Владивостоке. Днем груз встречали в аэропорту Пекина. Это 20 тонн белорусских медизделий. Помощь формировалась в соответствии с запросом китайской стороны. Это свыше 4 тонн антибиотиков, которые наиболее востребованы при лечении осложнений вирусной инфекции, более 10 тонн средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, одноразовая одежда). Груз сопровождали белорусские спасатели и первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев. С места события - Владимир Королев (по телефону).
Самолет с гуманитарной помощью из Беларуси прибыл в Китай
Сегодня стало известно, что запланирован еще один гуманитарный рейс для китайской стороны. Предполагаемая дата отправки - конец следующей недели.
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