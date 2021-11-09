Гуманитарная помощь доставлена в лагерь беженцев на белорусско-польской границе

Мигранты на белорусско-польской границе - в бедственном положении. С польской стороны вместо помощи военный кордон с техникой, в том числе боевой. Ситуация осложняется тем, что уже вторые сутки беженцы, среди которых значительное число беременных женщин и грудных детей, вынуждены находиться без еды и ночевать на земле при температурах, близких к нулю. Совет Республики и белорусский Красный Крест уже доставили гуманитарный груз в лагерь беженцев: это продукты питания и теплые вещи. Также готовится запас в 5 тонн воды, ее планируется привезти в палаточный лагерь 10 ноября.