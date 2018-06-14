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Гуманитарная помощь из Беларуси доставлена в прифронтовые районы Донецкой и Луганской областей

Белорусские спасатели и представители дипмиссии доставили гуманитарную помощь в прифронтовые районы Донецкой и Луганской областей Украины. Сейчас наш корреспондент Владимир Королев находится в Краматорске. У него самая последняя информация (по телефону). 

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