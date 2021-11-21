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Гуманитарная помощь из Беларуси доставлена в Сирию

Белорусская гуманитарная помощь дошла до Сирии. Накануне в морском порту Латакиисостоялась официальная церемония передачи груза. Белорусские медикаменты, продукты питания и электрогенераторы представителям сирийских министерств и ведомств, которые отвечают за распределение гуманитарной помощи. В тот же день часть медикаментов была доставлена в городскую больницу Латакии.

Беларусь оказывает помощь Сирии не в первый раз. Нынешняя гуманитарная миссия стала пятой за последние годы. Этим летом по приглашению Александра Лукашенко в Беларуси прошли оздоровление дети из Сирии.

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