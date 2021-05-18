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Гуманитарная помощь из Китая доставлена в Беларусь
Гуманитарная помощь из Китая доставлена в Беларусь. Менее часа назад Ил-76 50-й смешанной авиабазы с грузом из КНР приземлился на аэродроме Мачулищи. На борту военно-транспортного самолета 300 тыс. доз вакцины - на 150 тыс. человек.
Препарат будет передан на склад предприятия "Белфармация" для дальнейшего распределения в регионы. Официальные документы о передаче вакцины подписали сегодня Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси посол Се Сяоюн.
Военный экипаж не в первый раз доставляет гуманитарные грузы между странами. В начале эпидемии Александр Лукашенко принял решение о направлении гуманитарного груза в КНР, а весной и летом прошлого года Китай помогал нашей стране медикаментами. Общая протяженность маршрута военного борта составила 13 600 километров. За 20 часов полета экипаж пересек 5 часовых поясов в каждую сторону.
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