200 бесконтактных термометров, 30 тысяч одноразовых масок и 30 тысяч резиновых перчаток переданы клиникам Минской области от Китая для борьбы с коронавирусом. Сейчас гуманитарный груз от Народного правительства провинции Гуандун находится в Минском областном противотуберкулезном диспансере, а далее будет перераспределен по больницам столичного региона, которые все еще работают с ковидными пациентами. Общая сумма помощи - порядка 40 тысяч рублей.