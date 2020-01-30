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Гуманитарная помощь из Беларуси - в Китае. Эксклюзивный материал нашего корреспондента

В Китае сегодня утром встречали гуманитарную помощь из Беларуси.

Наш груз вылетел из аэродрома в Мачулищах накануне и проделал свыше 8,5 тысяч километров. За 20 часов полета потребовалось две дозаправки в Новосибирске и Владивостоке. В Пекин борт прибыл около полудня. В составе воздушной команды и наш корреспондент Владимир Королев (видео).

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