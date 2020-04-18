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Гуманитарную помощь из Китая начали отправлять по областям страны

Тесты, маски и медпрепараты.Гуманитарный груз из Китая распределяют в медучреждения Беларуси. Со склада из Минска уже отправили первую партию средств индивидуальной защиты. Среди них - полторы тысячи респираторов, 100 000 перчаток и около пятисот комбинезонов. Груз отправился в лечебные заведения центрального региона. Ожидается, что уже сегодня средства индивидуальной защиты доставят и в другие области страны.

Всего же в лечебные заведения страны поступит около 30 тонн средств индивидуальной защиты из Китая. Это уже вторая помощь из Поднебесной за последнее время.

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