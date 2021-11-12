Гуманитарную помощь сегодня доставят к белорусско-польской границе - ее сформировали несколько объединений

Сегодня колонна техники доставит к белорусско-польской границе гуманитарную помощь. Ее сформировали сразу несколько объединений. Складывается впечатление, что наши люди помогают беженцам всем миром. Теплые вещи, вода, продукты питания - все,что так необходимо замерзающим на холоде женщинам и детям. На месте событий продолжают работать наши коллеги.



На связи со студией Ксения Лебедева (видео).