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Гуманитарную помощь сегодня доставят к белорусско-польской границе - ее сформировали несколько объединений

Сегодня колонна техники доставит к белорусско-польской границе гуманитарную помощь. Ее сформировали сразу несколько объединений. Складывается впечатление, что наши люди помогают беженцам всем миром. Теплые вещи, вода, продукты питания - все,что так необходимо замерзающим на холоде женщинам и детям. На месте событий продолжают работать наши коллеги.

На связи со студией Ксения Лебедева (видео).

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