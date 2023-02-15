Гуманитарный груз из Беларуси прибыл в Турцию

Турецкая сторона благодарит Беларусь за помощь. Она действительно нужна в условиях того, какие разрушительные землетрясения произошли. Турция сейчас нуждается, а Беларусь откликнулась на этот призыв. Мы безмерно благодарны за помощь, которая поможет залечить раны от землетрясений. Разгрузка гуманитарной помощи из Беларуси началась примерно через час после посадки. Дело в том, что аэропорт Газиантепа и его сотрудники в эти дни очень загружены. Сюда прилетают спецборты с гуманитаркой со всего мира. Беларусь в это сложное для Турции время не стала исключением.

Мустафа Юрдакул, уполномоченный представитель МИД Турции и по гуманитарным вопросам в Газиантепе