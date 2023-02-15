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Гуманитарный груз из Беларуси прибыл в Турцию

Шасси белорусского спецборта коснулось турецкой земли 15 февраля в 13:30. Это произошло даже чуть раньше запланированного. Около 4 тыс. км Ил-76 преодолел меньше чем за 5 часов. На взлетно-посадочной полосе гуманитарный груз встречали белорусский посол в Турции и представитель местной власти.

"Доставка гуманитарного груза является ярким проявлением твердой политической воли главы белорусского государства, наличием у нашей страны материально-технических возможностей. В дальнейшем мы еще предложим турецкой стороне подумать над тем, чтобы наши строительные компании приняли участие в строительстве тех или иных объектов в Турецкой Республике", - сообщил Виктор Рыбак, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике.

Турецкая сторона благодарит Беларусь за помощь. Она действительно нужна в условиях того, какие разрушительные землетрясения произошли. Турция сейчас нуждается, а Беларусь откликнулась на этот призыв. Мы безмерно благодарны за помощь, которая поможет залечить раны от землетрясений.Разгрузка гуманитарной помощи из Беларуси началась примерно через час после посадки. Дело в том, что аэропорт Газиантепа и его сотрудники в эти дни очень загружены. Сюда прилетают спецборты с гуманитаркой со всего мира. Беларусь в это сложное для Турции время не стала исключением.
Мустафа Юрдакул, уполномоченный представитель МИД Турции и по гуманитарным вопросам в Газиантепе


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По поручению главы государства МЧС совместно с заинтересованными в оперативном порядке сформируют гуманитарный груз для пострадавших районов, для жителей Турецкой Республики. Это гуманитарная миссия, уже 81-й раз Республика Беларусь оказывает помощь пострадавшим странам. Сегодня наша задача - максимально быстро разгрузиться.
Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на ЧС МЧС Беларуси

Всего было доставлено около 20 тонн груза. Он включает в себя около 2 тыс. одеял, 10 больших каркасных палаток, пледы, спальные мешки, медикаменты, детское питание. Стоимость гумпомощи составила около 810 тыс. рублей. Куда отправится это все, будет решать турецкая сторона. Напомним, от землетрясения в Турции пострадали 10 провинций, поэтому помощь будет востребована в каждом из этих районов.

Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на ЧС МЧС Беларуси, рассказал, что из-за принятого решения о прекращении спасательной операции белорусский спасательный отряд "ЗУБР" 15 февраля тоже сворачивается. Половина (32 человека и 2 единицы техники) в этот же день будет доставлена в город Минск.

А уже 17 февраля в Турцию прибудет вторая партия гуманитарной помощи из Беларуси. Это еще около 15 тонн груза. С этим бортом в Беларусь отправится оставшаяся пока здесь часть спецотряда "ЗУБР" из 32 человек. После этого белорусская спасательная миссия будет официально завершена.

За время своего пребывания в Турецкой Республике белорусским спасателям удалось извлечь из-под обломков 6 человек.

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