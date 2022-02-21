Гуманитарный груз из Беларуси спустя 4 месяца прибыл на Кубу

Посольство Беларуси на Кубе опубликовало видео передачи гуманитарного груза кубинской стороне. Груз прибыл в порт Мариэль. Путь был длинным и занял порядка четырех месяцев. Наша страна отправила Кубе медикаменты, мясные консервы и сухое молоко, общая стоимость которых превысила 400 тысяч долларов. Средства выделили из госбюджета по статье финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Белорусско-кубинские отношения - это пример прочного и долгосрочного сотрудничества, а также взаимопонимания и общих интересов. Особенно теперь, когда на наши государства оказывается политическое и экономическое давление со стороны США и их союзников. 16 апреля Беларусь и Куба отпразднуют 30-летие установления дипотношений.



