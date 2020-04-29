Защитные костюмы, респираторы, маски и пульсоксиметры. Гуманитарный груз из Китая распределяют по медучреждениям Беларуси. Со склада Белмедпрепаратов уже отправили первую партию средств индивидуальной защиты для врачей Минска и Гомельской области. Среди них почти 13 тысяч защитных костюмов, более 100 тысяч масок, 6 с половиной тысяч респираторов, перчатки, защитные очки и термометры. Сегодня же планируют доставить средства индивидуальной защиты и в другие области страны. Самолет с гуманитарным грузом из Китая общим весом более 50 тонн прибыл в Минск 26 апреля.