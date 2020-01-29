Гуманитарный груз направится в Пекин на транспортном самолете Ил-76. На борту - съемочная группа Агентства теленовостей

Считанные часы остаются до отправки белорусского борта с гуманитарной помощью. Доставкой в зараженный регион будет заниматься военный экипаж. Сам груз направится в Пекин на транспортном самолете Ил-76, который принадлежит Минобороны Беларуси. Сопровождать его будут представители МЧС, а также наша съемочная группа.



Корреспондент Владимир Королев - единственный из журналистов, кто попадет на борт транспортного самолета.





Дозаправка в Новосибирске, где сейчас - 23, а после перелет в Пекин. Оказать такую помощь в кратчайшие сроки - личное распоряжение Александра Лукашенко. Несколько часов назад белорусские спасатели загрузили товары медицинского назначения. Планируется, что груз прибудет спустя 20 часов. На сегодня число погибших от коронавируса превышает 130 человек. Подтверждено почти 6 тысяч зараженных случаев заболевания. Десятки находятся в тяжелом состоянии. И около 60 тысяч человек проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными и сейчас находятся в группе риска.