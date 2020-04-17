3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гуманитарный груз прибыл в Беларусь из Китая
Гуманитарный груз из Пекина прибыл в Минск. Буквально час назад на военном аэродроме в Мачулищах приземлился военный Ил-76. На борту - помощь нашей стране от Китая. Кроме того, часть груза закупили белорусские частные компании и госпредприятия. Всего около 30 тонн: экспресс-тесты, системы диагностики, лекарства и средства индивидуальной защиты. Доставил груз уже сработавшийся тандем - военные летчики и сотрудники МЧС.
Это уже второй гуманитарный борт из Китая
встречали аэробус из Поднебесной. При этом наша страна также дважды оказывала
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей