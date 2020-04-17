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Гуманитарный груз прибыл в Беларусь из Китая

Гуманитарный груз из Пекина прибыл в Минск. Буквально час назад на военном аэродроме в Мачулищах приземлился военный Ил-76. На борту - помощь нашей стране от Китая. Кроме того, часть груза закупили белорусские частные компании и госпредприятия. Всего около 30 тонн: экспресс-тесты, системы диагностики, лекарства и средства индивидуальной защиты. Доставил груз уже сработавшийся тандем - военные летчики и сотрудники МЧС.

Это уже второй гуманитарный борт из Китая

В начале апреля в Национальном аэропорту Минск

встречали аэробус из Поднебесной. При этом наша страна также дважды оказывала

помощь Китаю - в январе и феврале.

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