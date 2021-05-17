Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят в Беларусь 18 мая

С аэродрома Мачулищи сегодня вылетел военно-транспортный самолет Ил-76 в Пекин. Он доставит в Беларусь гуманитарную помощь из Китая - вакцину от коронавируса. Военный экипаж уже привозил гуманитарные грузы. В феврале прошлого года Беларусь стала первой страной, которая по указанию Главы нашего государства направила материальную гуманитарную помощь в Китайскую Народную Республику. Пекин также оказывал помощь Минску в борьбе с COVID-19. Общая протяженность маршрута военного борта составит 13 600 километров. За 20 часов полета экипаж пересечет 5 часовых поясов в каждую сторону. А ждут белорусских летчиков с 14 тоннами гуманитарного груза на родине уже завтра.