Гуманитарный рейс Белавиа совершил посадку в Каире

Ему предстоит забрать граждан Беларуси, эвакуированных из сектора Газа. В МЧС утром рассказали, что на борту гуманитарного рейса находятся двое медиков и двое психологов, которые будут помогать белорусам во время возвращения.

Как сообщили ранее в Министерстве иностранных дел, белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа. Эвакуируются граждане Беларуси, проследовавшие через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта.