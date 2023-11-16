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Гуманитарный рейс Белавиа совершил посадку в Каире

Гуманитарный рейс Белавиа совершил посадку в Каире

Гуманитарный рейс Белавиа приземлился в Каире, пишет БЕЛТА.

Ему предстоит забрать граждан Беларуси, эвакуированных из сектора Газа. В МЧС утром рассказали, что на борту гуманитарного рейса находятся двое медиков и двое психологов, которые будут помогать белорусам во время возвращения.

Как сообщили ранее в Министерстве иностранных дел, белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа. Эвакуируются граждане Беларуси, проследовавшие через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта.

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