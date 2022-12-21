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Гусаков: Белорусская космонавтка на орбите должна будет выполнить целую научную программу

Белорусская космонавтка на орбите должна будет выполнить целую научную программу. Об этом в эксклюзивном интервью АТН заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Также предполагается, что после возвращения онаостанется работать с российскими коллегами, ине исключено, что это будет далеко не единственный полет в космос белоруски.

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