Гусаков: Белорусская космонавтка на орбите должна будет выполнить целую научную программу

Белорусская космонавтка на орбите должна будет выполнить целую научную программу. Об этом в эксклюзивном интервью АТН заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Также предполагается, что после возвращения онаостанется работать с российскими коллегами, ине исключено, что это будет далеко не единственный полет в космос белоруски.