Гусаков: Гуманитарная наука - это идеология государства, а государство не может быть без идеологии

Мы вместе с Беларусью, мы самая богатая часть мира по площади, по запасам питьевой воды, по запасам углеводородов, по запасам леса и чистого воздуха, по запасам плодородной почвы, по запасам всех ресурсов. И поэтому мы представляем собой лакомый кусок. И Запад (глобальная цивилизация), который жил всю жизнь за счет ограбления мира, Африки, Восточной Азии и Латинской Америки, сегодня подошел к тому, чтобы заняться эксплуатацией нашей территории. Не вышло! И не выйдет никогда!

Михаил Ковальчук, руководитель НИЦ "Курчатовский институт" (Россия)