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Гусаков: Гуманитарная наука - это идеология государства, а государство не может быть без идеологии
Над проектами совместных исследований ради экономической интеграции и обеспечения технологической независимости Союзного государства будут работать молодые ученые Беларуси и России. Об этом накануне шла речь на Конгрессе молодых ученых. Академия наук готовится подписать соглашение о вступлении Беларуси в международную научную коллаборацию, работающую с исследовательским ядерным реактором. Ученые работают над тем, чтобы такой же реактор появился и в нашей республике. Идет подготовка белорусской женщины-космонавта к полету на МКС. Союзное взаимодействие специалистов происходит и в области гуманитарных наук.
Гуманитарные науки сейчас приоритет. Гуманитарная наука - это идеология государства. Государство не может быть без идеологии. Если государство лишается своей идеологии, на это место приходит другая идеология. Мы должны выстраивать идеологию нашего Союзного государства. В этой связи у нас целый ряд проектов.
Мы вместе с Беларусью, мы самая богатая часть мира по площади, по запасам питьевой воды, по запасам углеводородов, по запасам леса и чистого воздуха, по запасам плодородной почвы, по запасам всех ресурсов. И поэтому мы представляем собой лакомый кусок. И Запад (глобальная цивилизация), который жил всю жизнь за счет ограбления мира, Африки, Восточной Азии и Латинской Америки, сегодня подошел к тому, чтобы заняться эксплуатацией нашей территории. Не вышло! И не выйдет никогда!
Работа Конгресса молодых ученых Беларуси и России продолжится в Национальной академии наук Беларуси до 31 марта. О проведении такого форума в декабре прошлого года договорились президенты Беларуси и России.
Фото:БЕЛТА
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