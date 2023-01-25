Гусаков: Работаем над стопроцентно белорусским спутником, он может быть запущен в 2025 году

В Национальной академии наук Беларуси в ближайшее время откроют Центр вирусологии. Сейчас идет монтаж оборудования. По оценкам, центр будет одним из лучших в мире, наши специалисты будут готовы к производству вакцин не только от COVID-19 и гриппа, но и от любых вирусов.