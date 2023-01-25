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Гусаков: Работаем над стопроцентно белорусским спутником, он может быть запущен в 2025 году
В Национальной академии наук Беларуси в ближайшее время откроют Центр вирусологии. Сейчас идет монтаж оборудования. По оценкам, центр будет одним из лучших в мире, наши специалисты будут готовы к производству вакцин не только от COVID-19 и гриппа, но и от любых вирусов.
На новый уровень вышли и по разработкам в области микроэлектроники. Специалисты НИИ радиоматериалов заключили договор на поставку микрочипов на миллион долларов.
Сейчас наша научная школа работает и над стопроцентно белорусским спутником. Все детали - от съемочного оборудования до электроники - отечественного производства. Уже в 2025 году возможен вывод аппарата в космос.
Фото:БелТА
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