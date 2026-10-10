Гусеничная модель трактора BELARUS признана лучшей на "Агросалоне-2026" в Москве

Новый трактор BELARUS завоевал Серебряную звезду на выставке "Агросалон-2026" в Москве. Престижную награду получила гусеничная модель за внедрение передовых технологий для российского растениеводства.

Эта машина - прямой ответ на конкретный запрос российских аграриев. Главные преимущества - мощность 225 лошадиных сил, двигатель Ярославского моторного завода и гусеничная цепь вместо привычных колес. Гусеничный движитель снижает давление на почву, дает высокую проходимость на болотистых и переувлажненных землях, а также устойчивость на склонах. Производство планируют развернуть на Мозырском машиностроительном заводе.

Владимир Боглаев, гендиректор торгового дома МТЗ: "Эта выставка является серьезным основанием считать, что союзные проекты расширяются, потому что практически 40 % площадей, которые мы видим на "Агросалоне", - это или чисто белорусский поставщик, или поставщик союзного масштаба. Россия - одно из государств, которое производит большое количество сельхозпродукции. Это рынок, за который надо держаться и бороться. Мы в этом плане нынешний год отрабатываем неплохо. В холдинге "МТЗ" сейчас идет серьезная реорганизация, которая должна позволить снижение себестоимости и продвижение на рынке. Не должно остаться разрозненных игроков на этом рынке и правила должны быть едины от Калининграда до Владивостока".

"Агросалон" - это международная выставка, которая собирает ведущих производителей сельскохозяйственной техники со всего мира.

Здесь представлены новейшие технологии и инновации, помогающие повысить эффективность в сельском хозяйстве. "Агросалон" - это площадка для деловых контактов и обмена опытом между производителями и аграриями, дистрибьюторами и потенциальными заказчиками.