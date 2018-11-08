Густой туман окутал Беларусь

Ситуация на дорогах крайне сложная. Местами практически нулевая видимость. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Национальный аэропорт работает в штатном режиме. Есть несколько задержек, но они не связаны с погодой на территории Беларуси. Сегодня днем синоптики прогнозируют до плюс 13 градусов. Будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается.