Минская милиция присоединилась к акции "Собери портфель школьнику"

Столичная милиция помогла воспитанникам социально-педагогического центра подготовиться к новому учебному году. Накануне 1 сентября начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб встретился с ребятами из подшефного приюта. Вместе с правоохранителями детей поздравили представительницы БСЖ и милицейский талисман Степаныч.

Арина Герасимчик, воспитанница социально-педагогического центра Московского района Минска:

"К нам приезжал генерал Минска самый главный и подарил нам подарки. Мне радостно было, что они пришли нас поздравить".

"Уже стала традицией на протяжении многих лет поздравлять наших детей с Днем знаний. Приезжают наши шефы - главная милиция города во главе с генерал-майором Михаилом Вячеславовичем Грибом. Наступающий учебный год начинается с такого значимого яркого мероприятия", - отметила директор социально-педагогического центра Московского района Минска Татьяна Изотова.

Для гостей ребята подготовили небольшой концерт: флешмоб, песни и стихи. А сами воспитанники получили рюкзаки с канцелярией. Для центра, который временно заменяет детям дом, милиция приобрела хлебопечь и оргтехнику.