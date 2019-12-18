ГУВД предупреждает о недопустимости незаконной агитации и проведения несанкционированных массовых мероприятий

В преддверии Рождества и Нового года каждый вечер сотни тысяч минчан и жителей других городов выходят на улицы, чтобы присмотреть подарки, сделать красивое фото на память и просто погулять. Но, к сожалению, эта рождественская атмосфера и простые человеческие ценности захватывают не всех.



На сайте столичного ГУВД опубликована информация о том, что лидера Партии белорусских христианских демократов Павла Северинца предупредили о недопустимости незаконной агитации и проведения несанкционированных массовых мероприятий. Свои призывы он распространял в интернете. Северинец предупрежден о том, что со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия.

Две недели назад активисты собрались на Октябрьской площади в Минске с антироссийскими лозунгами. На ступеньках Дворца Республики устроили потасовку. Независимое экспертное сообщество сходится во мнении: все это ради персональных политических очков.