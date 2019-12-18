3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ГУВД предупреждает о недопустимости незаконной агитации и проведения несанкционированных массовых мероприятий
В преддверии Рождества и Нового года каждый вечер сотни тысяч минчан и жителей других городов выходят на улицы, чтобы присмотреть подарки, сделать красивое фото на память и просто погулять. Но, к сожалению, эта рождественская атмосфера и простые человеческие ценности захватывают не всех.
На сайте столичного ГУВД опубликована информация о том, что лидера Партии белорусских христианских демократов Павла Северинца предупредили о недопустимости незаконной агитации и проведения несанкционированных массовых мероприятий. Свои призывы он распространял в интернете. Северинец предупрежден о том, что со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия.
Две недели назад активисты собрались на Октябрьской площади в Минске с антироссийскими лозунгами. На ступеньках Дворца Республики устроили потасовку. Независимое экспертное сообщество сходится во мнении: все это ради персональных политических очков.
И сегодня же столичная милиция напомнила: законодательство запрещает проведение уличных акций на некоторых площадках города Минска. Среди этих мест Октябрьская площадь, площади Независимости и Победы, отдельные участки проспекта Победителей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва