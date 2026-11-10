Гюльшан Пашаева: Азербайджан очень хочет, чтобы РФ и Украина приобрели мирное небо

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Зампредседателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (Азербайджан) Гюльшан Пашаева в "Актуальном интервью" рассказала, как Азербайджан видит конфликт между Россией и Украиной.

"Азербайджанцы очень обеспокоены продолжительной войной и гибелью людей. Я считаю, что все граждане Азербайджана и лидер страны Ильхам Алиев заинтересованы в решении проблемы, чтобы эта земля (Украина. - Прим. news.by) смогла перейти к совершенно другому этапу - мирному состоянию, строительству, поднятию инфраструктуры, городов и спокойной жизни", - отметила собеседница.

Зампредседателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма выразила мысль, что для Беларуси также важно происходящее недалеко от ее территории. Именно Россия, Украина и Беларусь должны подумать, как закончить кровопролитие и прийти к миру. "Все страны, небезразличные к этому горю (и Азербайджан среди этих стран), очень хотели бы, чтобы вы все вместе приобрели спокойствие и мирное небо, чтобы замокло оружие на украинской земле и воцарился мир", - подчеркнула Гюльшан Пашаева.