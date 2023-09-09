H.O.G. Rally Minsk: тысячи байкеров примут участие в закрытии мотосезона в Беларуси

День города дарит много сюрпризов, и один из них - закрытие мотосезона в Беларуси: участники H.O.G. Rally Minsk большой колонной отправятся ко Дворцу спорта.

С 2015 года в республике массово и ярко проходит закрытие мотосезона, причем сегодня в мероприятии участвуют гости из России, Латвии, Литвы, Эстонии и даже Германии.

Дань памяти

Но перед тем как отправиться в центр столицы, участники H.O.G. Rally Minsk во главе с Виктором Лукашенко отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны, возложив на Кургане Славе цветы к памятному камню в честь 75-летия Великой Победы.

Счет участников мотопарада идет на тысячи, чему, безусловно, рады организаторы и мы - белорусы.