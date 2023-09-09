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H.O.G. Rally Minsk: тысячи байкеров примут участие в закрытии мотосезона в Беларуси

День города дарит много сюрпризов, и один из них - закрытие мотосезона в Беларуси: участники H.O.G. Rally Minsk большой колонной отправятся ко Дворцу спорта.

С 2015 года в республике массово и ярко проходит закрытие мотосезона, причем сегодня в мероприятии участвуют гости из России, Латвии, Литвы, Эстонии и даже Германии.

Дань памяти

Но перед тем как отправиться в центр столицы, участники H.O.G. Rally Minsk во главе с Виктором Лукашенко отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны, возложив на Кургане Славе цветы к памятному камню в честь 75-летия Великой Победы.

Счет участников мотопарада идет на тысячи, чему, безусловно, рады организаторы и мы - белорусы.

Встреча друзей-байкеров - уже добрая традиция. Поучаствовать в таком масштабном событии, как H.O.G. Rally Minsk, сегодня может каждый желающий, ведь уже второй год подряд закрытие мотосезона объединено с Олимпийским днем, празднование которого также пройдет сегодня на площадке возле Дворца спорта. 50 локаций с активностями и олимпийский квест ждут гостей праздника.

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