Hand made: мужчина изобрел устройство в топливной системе трактора, с помощью которого похищал дизель

Заметить пропажу топлива не смог даже специальный датчик, установленный на тракторе. Его, к слову, сельчанин сам попросил вмонтировать в технику, чтобы отвести подозрения от себя со стороны руководства хозяйства. При этом мужчина постоянно жаловался на нехватку выделенной квоты ГСМ. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Оршанского РУВД выяснили, что водитель за несколько месяцев похитил у предприятия минимум 225 л топлива.

Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебской области