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Hand made: мужчина изобрел устройство в топливной системе трактора, с помощью которого похищал дизель

Житель Оршанского района изобрел устройство в топливной системе своего трактора, с помощью которого похищал дизель. Его сельский Кулибин спроектировал самостоятельно и внедрил в рабочую машину. Благодаря этому ежедневно в специальную канистру капала солярка.

Заметить пропажу топлива не смог даже специальный датчик, установленный на тракторе. Его, к слову, сельчанин сам попросил вмонтировать в технику, чтобы отвести подозрения от себя со стороны руководства хозяйства. При этом мужчина постоянно жаловался на нехватку выделенной квоты ГСМ. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Оршанского РУВД выяснили, что водитель за несколько месяцев похитил у предприятия минимум 225 л топлива.
Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебской области

"Стоит отметить, что мужчина уже имел ранее проблемы с законом из-за хищения государственных горюче-смазочных материалов. Незаконно добытая солярка изъята", - сообщила Надежда Денисюк.

Фото: pexels.com

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