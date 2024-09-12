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Наталья Эйсмонт рассказала о реакции на премьеру "Баллады о диктаторе"
Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире "Первого информационного" телеканала рассказала о реакции на премьеру песни "Баллада о диктаторе", которая состоялась на сцене "Минск-Арены" 17 сентября во время патриотического форума.
Наталью Эйсмонт спросили, отслеживает ли она реакцию на премьеру. "Я бы не использовала формулировку "отслеживаем". Смотрим, конечно. Если говорить о реакции, то уже прямо сейчас видим, что она бурная. Смотрим комментарии", - сказала пресс-секретарь.
Что касается комментариев по поводу песни, Наталья Эйсмонт рассказала, какой из них считает наиболее ярким. Он был о том, что в Беларуси якобы украли у оппозиции "пугало диктатуры". "Ну что на это можно сказать? Украли, так украли. Надо лучше прятать", - с юмором заметила она.
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