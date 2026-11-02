И лечит, и печет: как сельский врач Владимир Пашкович превратил бывшую амбулаторию в музей хлеба

Краткий пересказ от ИИ

Владимир Пашкович, сельский врач из Миорского района, заведующий амбулаторией в аг. Язно, вдохновил родной агрогородок на открытие музейной экспозиции, посвященной хлебу. И теперь в некогда пустующем здании живет история главного богатства каждого стола.

Здесь бережно хранят рецепт приготовления ржаного хлеба, который является нематериальным культурным наследием Беларуси, рассказывают о традициях, связанных с сельскохозяйственным годом, и уважении к труду хлебороба.

Владимир Пашкович делится секретами выпечки хлеба. Мечта не просто сохранить старинные рецепты, но и рассказать о них людям переросла в создание уникального музейного пространства. Здесь есть экспонаты с вековой историей и современные: рушники, кухонный инвентарь, предметы быта и для работы в поле. Экспозицию помогли собрать односельчане.

"Мужчины никогда не мололи зерно, потому что они всегда были в поле. А женщина была дома. Надо испечь блины: насыпали и мололи. Потом мука шла на приготовление блинов. Тот, кто был дома, тот и молол. Особенно мололи дети. Если ребенок не доставал до жерновов, подкладывали колодочку и так мололи муку", - рассказывает Владимир Пашкович, показывая один из экспонатов.

Интерактивное пространство музея хлеба объединяет несколько залов. В каждом хлебная тематика. Среди недавних экспонатов - дожиночные караваи: символ урожая, плодородия, благополучия. Словно живописные картины, они отражают трудолюбие белорусов.

Экспозиция позволяет не только проследить путь от зернышка до стола, но и рассказывает про народные обряды: засевки, зажинки, дожинки. Как их проводили наши предки? С какими мыслями выходили в поле? И в век энергонасыщенной техники народные традиции живут в белорусских регионах как культурное наследие.

За художественное оформление пространства отвечает супруга идейного вдохновителя и создателя музейного пространства. А вот проводит колоритные экскурсии исключительно Владимир Пашкович. Он здесь и главный экскурсовод, и пекарь.

Разместилась экспозиция в кабинетах бывшей амбулатории, сейчас прием пациентов ведется в двухэтажном здании по соседству. Принимает гостей музей хлеба, как правило, по предварительной записи, когда у врача общей практики Владимира Пашковича выходной. Уже почти 30 лет он отвечает за здоровье односельчан.

Был делегатом VI Всебелорусского народного собрания. Владимир Пашкович знает, как важно, чтобы в глубинке была жизнь. И своим примером доказывает: делать свой агрогородок лучше вместе под силу.

Владимир Пашкович, основатель музея хлеба в аг. Язно, заведующий Язненской амбулаторией врача общей практики: "Врач - это основная деятельность, которая занимает весь рабочий день. А музей и выпечка хлеба - это мое хобби, которым я занимаюсь после работы или в выходные и праздничные дни. Когда появилось здание, мы смогли все это воплотить, чтобы познакомить в основном молодое поколение с теми традициями, которые сохранились у нас".

Сейчас сельский доктор готовит пространство для медицинской экспозиции. Как выглядел кабинет врача в конце XIX - начале XX столетия? Какие инструменты и оборудование были в распоряжении медиков? Экскурсия расскажет о самой гуманной в мире профессии и людях, которые выбрали ее делом жизни.