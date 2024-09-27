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I республиканский смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов МВД пройдет в Беларуси

28 сентября состоится I республиканский смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов Министерства внутренних дел Беларуси.

В Минск съезжаются участники со всех уголков страны. По дороге они посещают памятные места, где возлагают цветы, благодарят отстоявших независимость освободителей, чтят их память, преклонив головы.

Из 18 военно-патриотических клубов выберут самых лучших

Системная работа ведется в 18 клубах по всей Беларуси. Ребята получают комплекс знаний - от военной и медицинской подготовки до развития спортивных достижений. Программа наполняется необходимыми занятиями, добрыми делами и полезными экскурсиями.

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