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И. Бегун: Представители ICAO приехали доказывать "тиранию"
Хотели разоблачения - получили правду! Представители ICAO приехали в Минск с целью разоблачения "тирании", но получили неопровержимые доказательства: принудительной посадки самолета Ryanair не было.
Это отметил и политический аналитик Илья Бегун в студии проекта "Успеть до полуночи". Кроме того, гость обратил внимание на популизм западных чиновников и их интерес в запрете на полеты гражданской авиации.
Сегодня в авторском проекте Марии Петрашко развенчаем мифы об IT-релокации, а также выясним еще больше подробностей о беглой оппозиции, эксклюзивные откровения из жизни Ильи Бегуна, обсудим актуальные споры об информационной безопасности. Смотрите сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".
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