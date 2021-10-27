И. Бокий: Конкуренция с каждым паралимпийским циклом растет

Спортсмены готовы показывать результаты. Мотивации достаточно, и ее хватит даже на Паралимпийские игры в Париже. Наш титулованный пловец Игорь Бокий стал гостем программы "Скажинемолчи" и признался, что не собирается останавливаться на достигнутых 16 золотых медалях Паралимпиад. Игорю 27 лет. О завершении карьеры говорить еще рано, но, как признался сам спортсмен, приходится жертвовать многим ради результата. Тем более - конкуренция растет. В том числе и в плавании олимпийском. Поэтому не все складывается так удачно сейчас у нашей национальной сборной.