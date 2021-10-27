ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

И. Бокий: Конкуренция с каждым паралимпийским циклом растет

Спортсмены готовы показывать результаты. Мотивации достаточно, и ее хватит даже на Паралимпийские игры в Париже. Наш титулованный пловец Игорь Бокий стал гостем программы "Скажинемолчи" и признался, что не собирается останавливаться на достигнутых 16 золотых медалях Паралимпиад. Игорю 27 лет. О завершении карьеры говорить еще рано, но, как признался сам спортсмен, приходится жертвовать многим ради результата. Тем более - конкуренция растет. В том числе и в плавании олимпийском. Поэтому не все складывается так удачно сейчас у нашей национальной сборной.

В детстве врачи разрешили заниматься лишь плаванием из-за проблем со зрением. Это и был первый шаг атлета на пути к столь громким результатам. Насколько дорого отдать ребенка в плавание сейчас? Как профессиональный спорт сказывается на здоровье в будущем? И почему Игорь не любит сравнение с Майклом Фэлпсом? Ответы на эти вопросы и не только - в официальном телеграм-канале "Скажинемолчи" и на YouTube-канале "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все