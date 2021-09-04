И. Бокий вернулся из Токио с 5 золотыми медалями

Триумфальное возвращение. Сегодня на родину вернулся Игорь Бокий. Он 16-кратный чемпион Паралимпийских игр.

Триумфальное возвращение на родину

Нашего чемпиона встречали дома с хлебом и солью. Пловец вернулся из Паралимпийского Токио с пятью золотыми медалями! Белорус стал лучшим на дистанциях 100 метров на спине и баттерфляем, на полтиннике вольным стилем, 200 метров комплексом и 400 метров вольным стилем.

Это были третьи Паралимпийские игры в карьере атлета. Он уже задумывается о Париже! В Национальном аэропорту Минск Игоря дожидались болельщики, официальные лица и, конечно же, семья. Параллельно с наградами спортсмен устанавливал мировые рекорды.

Игорь Бокий - 16-кратный чемпион Паралимпийских игр