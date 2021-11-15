При этом все равно беспочвенно сочиняются фейки о том, что некто использует беженцев как инструмент, перебрасывая их группами через Россию и с помощью самолетов Белавиа. Обвинения уже опроверг пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси. Комментарий об усиленном контроле на рейсах национального авиаперевозчика дал и сам гендиректор Белавиа Игорь Чергинец.