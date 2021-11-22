Дюрре: Многие беженцы - это курды-езиды, которые бегут от ИГИЛ

Там есть люди, которые сегодня оказались на границе Беларуси и Польши, потому что у них другого выхода не было. Это курды-езиды, которые больше всех пострадали от войны с ИГИЛ. В 2016 году им пришлось покинуть свои города, свои места, потому что ИГИЛ их убивал, брал их женщин в плен и так далее. Многие из них по сей день живут в палаточных лагерях, в том числе в Курдистане. Они не могут вернуться к себе домой. У них действительно сложное положение. Я предполагаю, что многие из них, сжигая мосты, покинули свою страну. Для них, конечно, ситуация намного сложнее, чем для тех, кто туда приехал имея деньги, другие возможности. Просто хотели лучшей жизни. Там есть разные люди, и, может быть, отчасти к ним надо по-разному относиться.

Икбаль Дюрре, курдо-турецкий политолог, кандидат исторических наук