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И. Эйсмонт - белорусам: Будьте, пожалуйста, разборчивы в том, что вы читаете, смотрите и слышите
Гостем финального выпуска проекта "Скажинемолчи" телесезона 2020-2021 стал Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Разговор шел о повышении качества контента и высоких рейтингах, политике и санкциях, людях, уволившихся с БТ на волне протестов-2020, о будущем ТВ и будущем страны, любви к футболу и, конечно же, о личном.
Я, как человек медийный, хотел бы пожелать главного: будьте, пожалуйста, разборчивы в том, что вы читаете, смотрите и слышите.Огромное количество беды и неприятностей в последнее время в нашей стране случается из-за фейков, из-за искажения информации, из-за того, что люди не хотят ее перепроверять. Избегайте этих манипуляций. И, я уверен, тогда у нас в стране обязательно все наладится и все будет хорошо.
Полную версию программы смотрите на YouTube-канале"Беларусь 1".
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