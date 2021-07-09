И. Эйсмонт: Белтелерадиокомпания демократичнее и толерантнее, чем "Наша ніва" и "Еврорадио"

У нас БТ толерантнее и демократичнее, чем "Наша ніва", "Еврорадио". У нас работали люди с разными взглядами, и мы никогда не задавали никаких вопросов. При приеме на работумы не тащили их на детектор лжи, как в Чехии впосольство США, чтобы узнать, предан человек Президенту, Эйсмонту или нет.Нам не было до этого никакого дела. У нас был коллективный общественныйдоговор. Мы одна нация. В общем, всегда были такие люди, которые были иной точки зрения, и они стали на сторону вдруг появившегося бело-красно-белого флага.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании