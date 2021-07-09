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И. Эйсмонт, гость "Скажинемолчи": Зачем мне звать в эфир Федуту, если он меня собирается убить?!

Гость финального выпуска проекта "Скажинемолчи" в телесезоне 2020-2021 - Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Разговор пойдет о повышении качества контента и высоких рейтингах, политике и санкциях, людях, уволившихся с БТ на волне протестов-2020, о будущем ТВ и будущем страны, любви к футболу и, конечно же, о личном.


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