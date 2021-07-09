И. Эйсмонт: Общаемся с Президентом каждую пятницу

"Мы каждую пятницу общаемся с Президентом, я знаю, что он смотрит "Клуб редакторов", когда у него получается, - отметил Иван Эйсмонт. - В этом плане у нас контакт очень плотный. Глава государства внимательно следит за всеми проектам, он знает всех ведущих. Много раз он публично говорил об этом. И обращается к простым журналистам по имени, по фамилии, поэтому, конечно, он следит. Это человек, который, мне кажется, в курсе почти всех событий, которые происходят в стране".