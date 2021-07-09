И. Эйсмонт: Я знаю цену оппозиционной озабоченности

Я знаю истории с нашими многими звездами, певцами, которые выступали в том числе запределами Республики Беларусь. Мне противно слушатьпро то, как они вдруг в один день озаботились судьбой белорусского народа. Я знаю цену, мне кажется, что уже вся тусовка знает цену этой озабоченности. Есть еще большой пул артистов, который молчит и которым теже люди приносили деньги за такую же риторику (начиная от постов в "Инстаграме" и заканчивая исполнением определенных песен), и они отказались.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании