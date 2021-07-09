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И. Эйсмонт: Я знаю цену оппозиционной озабоченности
Не стоит путать оппозицию с псевдогражданским обществом, живущим за гранты заказчиков революции. В Беларуси, как и любой стране мира, нужна конструктивная оппозиция, которая не будет финансироваться из-за рубежа. Таким мнением поделился председатель Белтелерадиокомпании. К слову, Иван Эйсмонт в очередной раз развеял фейк о якобы цензуре на госканалах.
По телевидению вам это не просто покажут, но и расскажут.
Приглашать людей с иной точкой зрения? Кого? Тихановского, который хам и бандит, лжец и обещал своих оппонентов повесить? Или его супругу, которая, похоже, не понимает, что происходит, и вечно лжет, начиная от первого кандидатского выступления у нас на телевидении, заканчивая 900 тысячами за диваном. Федуту, который собирался убить?
Какова цена суверенитета Родины? Оказалось, такая же, как и у репутации публичных предателей. Как якобы независимые СМИ прислуживали зарубежным заказчикам кровавых планов мятежа и разрушения государства. В чем был истинный план так называемой оппозиции, и какими методами пытались свергнуть власть. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал обо всей подоплеке дестабилизации жизни в стране, фейках и финансировании из-за рубежа.
Я знаю истории с нашими многими звездами, певцами, которые выступали в том числе запределами Республики Беларусь. Мне противно слушатьпро то, как они вдруг в один день озаботились судьбой белорусского народа. Я знаю цену, мне кажется, что уже вся тусовка знает цену этой озабоченности. Есть еще большой пул артистов, который молчит и которым теже люди приносили деньги за такую же риторику (начиная от постов в "Инстаграме" и заканчивая исполнением определенных песен), и они отказались.