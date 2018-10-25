I Форум регионов Беларуси и Украины стартует в Гомеле

Первый в истории Форум регионов Беларуси и Украины сегодня открывается в Гомеле. С начала года товарооборот стран-соседок превысил три с половиной миллиарда долларов. Основные экспортные позиции - нефтепродукты, минеральные удобрения, грузовые автомобили и тракторы.

После форума список пополнится новыми соглашениями и контрактами. Подробнее - Анна Ковалева. Об участии в форуме заявили все регионы Беларуси и 16 регионов Украины. В целом ожидается 700 участников. Промышленность, строительство, здравоохранение, наука, образование, культура, туризм – ограничений в темах на форуме не будет.

За 8 месяцев этого года товарооборот двух стран превысил три с половиной миллиарда долларов. В следующем году цифру планируют увеличить примерно в два раза. И этот форум - возможность приблизиться к высокой планке. Ради этого на главной площади Гомеля организовали выставку нашей техники, к которой Украина проявляет большой интерес. Еще одна экспозиция - в гомельском манеже "Динамо". Здесь свою продукцию представили уже более 180 участников из Беларуси и Украины.

То, как расширить взаимное присутствие на рынках обеих стран, обсудят в первый день форума. Сегодня состоятся заседания рабочих комиссий и белорусско-украинского консультативного совета с участием более чем 250 представителей бизнеса и деловых кругов.

Также пройдут научно-практические конференции, круглые столы. Делегации обсудят сотрудничество в сфере образования, обмен технологиями, развитие речного судоходства и устранение барьеров, связанных с товарооборотом и ветеринарным законодательством. В программе – и культурные мероприятия. Так, сегодня состоится международный концерт "Дружба". На сцену выйдут 500 артистов как из Беларуси, так и из Украины.