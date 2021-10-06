И. Карпенко: Интеграция образовательных систем - мировая тенденция

Интеграция образовательных систем - это мировая тенденция, которая позволяет укреплять торгово-экономические и политические отношения между странами. Такое мнение высказал Игорь Карпенко во время пленарного заседания на Международном образовательном форуме единства иностранных выпускников белорусских (советских) вузов и стран СНГ. По словам министра образования, сейчас зарубежные государства заинтересованы в том, чтобы те специалисты, которые уже подготовлены в белорусских вузах, могли сюда вернуться повысить свою квалификацию и получить усовершенствованную дополнительную подготовку.



Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Если говорить о развитии отношений с нашими зарубежными партнерами, то сегодня такая важная форма интеграции образовательных систем - это совместные программы подготовки с совместной выдачей дипломов, двойных дипломов. У нас сегодня такая тема активно развивается с Российской Федерацией, с КНР, с Узбекистаном, с Таджикистаном. Представители африканского континента высказали пожелание, что хотели бы видеть наши представительства на этом континенте. В ближайшее время планируется визит делегации Министерства образования в ряд стран африканского континента, порядка 3 стран планируем посетить: Зимбабве, Намибию, ЮАР.

Серьезное внимание также уделяется практикоориентированной подготовке. А для этого у нас есть филиалы кафедр на производствах в реальных условиях хозяйствования. К слову, сегодня в Беларуси получают образование порядка 27 тысяч иностранных студентов из 109 стран мира.