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И. Карпенко: Ни один школьник не останется без внимания - все будут аттестованы
Ни один школьник не останется без внимания - все будут аттестованы. Это сегодня заявил Министр образования Игорь Карпенко. Утром он посетил 64 столичную школу (учебное заведение после капитального ремонта). Оценил материально-техническую базу - почти все кабинеты оборудованы компьютерами. Кстати, сегодня школе презентовали сертификат на новый мультиборд. Министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация позволила в кратчайшие сроки создать учебно-методические комплексы на онлайн-платформах, но о переходе полностью на дистанционное обучение речи быть не может.
В школах страны созданы условия для безопасного очного обучения. Выполнение санэпидтребований на контроле. Учреждения обеспечены дезсредствами, количество уборок в помещениях увеличено.
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