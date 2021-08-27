И. Карпенко: Установка дополнительных систем безопасности в столичных школах призвана обеспечить дисциплину и порядок в учреждениях

Надо создавать условия, чтобы ребенку было комфортно в школе, исключить какое-то негативное воздействие. Но в основе то, о чем говорил Президент: в школе должна быть дисциплина и порядок. И если кто-то решил установить свой устав в этой школе, значит, ему там не место. Надо четко понимать: если вы пришли в школу, значит, у вас есть определенные обязанности, вы должны учиться, осваивать знания в соответствии с программой. Есть определенные требования, корпоративная культура.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси