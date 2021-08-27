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И. Карпенко: Установка дополнительных систем безопасности в столичных школах призвана обеспечить дисциплину и порядок в учреждениях
Установка дополнительных систем безопасности в столичных школах призвана обеспечить дисциплину и порядок в учреждениях. Об этом сегодня заявил министр образования на городском форуме педагогических работников. Игорь Карпенко подчеркнул - турникеты, видеокамеры и дополнительная охрана помогут устранить возможность причинения ущерба детям и имуществу учреждения. При этом сохранится норма, по которой родитель имеет право знакомиться с содержанием образовательного процесса. То есть попасть в школу можно, но "в порядке, установленном учреждением образования", заранее договорившись о визите.
Надо создавать условия, чтобы ребенку было комфортно в школе, исключить какое-то негативное воздействие. Но в основе то, о чем говорил Президент: в школе должна быть дисциплина и порядок. И если кто-то решил установить свой устав в этой школе, значит, ему там не место. Надо четко понимать: если вы пришли в школу, значит, у вас есть определенные обязанности, вы должны учиться, осваивать знания в соответствии с программой. Есть определенные требования, корпоративная культура.
Акцент сделают и на качество образования, в том числе с учетом международного опыта, разработку госпрограммы патриотического воспитания. Например, больше внимания будет уделено психолого-педагогической подготовке специалистов. Пленарное заседание форума объединило более тысячи участников в зале, а также на дистанционной связи. Формат - диалоговая площадка. Также для гостей - работа интерактивных площадок: от развития системы столичного образования в сфере информационных технологий до гражданско-патриотического воспитания.
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