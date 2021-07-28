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И. Карпенко: Важно формировать у подрастающего поколения правильные представления о воинской службе и долге

В Марьиной Горке состоялось торжественное открытие военного спортивно-патриотического лагеря "Призывник". Как отметил министр образования Игорь Карпенко, важно формировать у подрастающего поколения правильные представления о воинской службе и долге. За 10 дней 15 воспитанников Могилевского государственного специального профессионально-технического училища не только отдохнут, но и получат первые азы воинской службы. А для более активного отдыха министр образования подарил ребятам спортивный инвентарь.

Около 250 тысяч детей уже оздоровились в спортивно-оздоровительных лагерях.

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